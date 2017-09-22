مدرب الترجي: سأحرم الأهلي من أهم أسلحته

قال مدرب الترجي، فوزي البنزرتي، إن فريقه جاهز لمباراة الغد أمام النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه واثق في قدرات اللاعبين.

وأوضح مدرب الترجي، خلال المؤتمر الصحفي، أن اللاعب طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق، جاهز لمباراة الغد، مؤكدا على أنه لا يسمح للأهلي بالسيطرة على الكرة وأن أهم الشئ في المواجهة هوة فرض الأسلوب على المهاجم.

مدرب الترجي: لا نتأثر بالغيابات داخل الفريق

وعن الغيابات داخل فريقه، أشار البنزرتي، على أنه سيسعى للتأقلم مع الغيابات في الفريق، مضيفا أنه سيحاول تطبيق أفضل شيء ممكن بالمباراة في ظل اللاعبين المتاحين حاليًا، لأننا نلعب بأسلوب جماعي ولا يجب أن نتأثر بغياب أحد.

ويواجه النادي الأهلي، الترجي التونسي، في اللقاء الذي من المقرر أن يقام السبت 23 سبتمبر، على استاد رادس، في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب في انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.