الزمالك بالزي “الأزرق” في مواجهة المصري

قرر نادي الزمالك، ارتداء الزى الأزرق البديل، خلال مباراته أمام المصري البورسعيدي، والتي من المقرر، أن تقام على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

برنامج الزمالك قبل مباراة المصري

كما قرر المدير الفني لنادي الزمالك ” نيبوشا” موعد تناول وجبة الغذاء في الساعة الرابعة والنصف، ثم يعقبها المحاضرة الفنية في الساعة الخامسة، على أن يتحرك أتوبيس النادي في الساعة السادسة والنصف إلى ملعب المباراة.

قائمة الزمالك استعدادا للمصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، ومحمود جنش.

خط الدفاع: مؤيد العجان، ومحمود علاء، ومحمد مجدي، وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، ومعروف يوسف، وروقة، وأحمد داوودا، وأحمد توفيق، وأحمد مدبولي، وعبد الله جمعة، ورزاق سيسيه، ودونجا.

خط الهجوم: باسم مرسي، وكاسونجو، وخالد قمر، وصلاح عاشور، وأوباما.

موقف الازمالك والمصري قبل المباراة

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد أربعة نقاط، جمعهم من التعادل مع الإنتاج الحربي والفوز على الداخلية، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الأول برصيد تسعة نقاط، جمعهم من الفوز على وادي دجلة وبتروجيت على التوالي.