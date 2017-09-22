نيبوشا يعقد محاضرة فنية قبل مباراة المصري

قرر المدير الفني لنادي الزمالك ” نيبوشا” عقد محاضرة فنية في الساعة الخامسة مساء اليوم، قبل المباراة المرتقبة أمام المصري، والتي من المقرر أن تقام اليوم في الساعة الثامنة والربع على استاد برج العرب بالإسكندرية.

نيبوشا يعلن برنامج الزمالك قبل مباراة المصري

كما حدد الجهاز الفني، موعد تناول وجبة الغذاء في الساعة الرابعة والنصف، ثم يعقبها المحاضرة الفنية، على أن يتحرك أتوبيس النادي في الساعة السادسة والنصف إلى ملعب المباراة.

يذكر أن أدى فريق نادي الزمالك، صلاة الجمعة، في أحد المساجد المجاورة لفندق الإقامة.

ويستضيف نادي المصري، الزمالك، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الساعة الثامنة والربع، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

قائمة الزمالك استعدادا للمصري

جدير بالذكر أن نيبوشا أعلن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، ومحمود جنش.

خط الدفاع: مؤيد العجان، ومحمود علاء، ومحمد مجدي، وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، ومعروف يوسف، وروقة، وأحمد داوودا، وأحمد توفيق، وأحمد مدبولي، وعبد الله جمعة، ورزاق سيسيه، ودونجا.

خط الهجوم: باسم مرسي، وكاسونجو، وخالد قمر، وصلاح عاشور، وأوباما.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد أربعة نقاط، جمعهم من التعادل مع الإنتاج الحربي والفوز على الدخلية، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الأول برصيد تسعة نقاط، جمعهم من الفوز على وادي دجلة وبتروجت على التوالي.