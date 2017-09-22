الشيخ يكشف موقفه من المشاركة أمام الترجي

أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة الترجي بإياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الشيخ: جاهز للمشاركة أمام الترجي

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، مساء السبت على ملعب رادس، في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الشيخ، إن مباراة الترجي تحمل أهمية كبيرة لعدة اسباب أهمها الدوافع القوية للفريقين على ضوء نتيجة مباراة الذهاب، ورغبة الفريقين في بلوغ المربع الذهبي واستكمال المشوار، وصولا للكأس الغالية؛ مما يجعل من مباراة السبت كما يقال على صفيح ساخن.

وأضاف، أن الأهلي لديه خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الصعبة كمواجهة الترجي، رغم الاصطدام بمنافس قوي ويلعب أمام جماهيره.

واوضح أن الأهلي أغلق صفحة مباراة الذهاب، والجميع حاليا يعطي كل تركيزه تجاه تحقيق الفوز بمباراة العودة والانطلاق نحو تحقيق لقب بطولة إفريقيا، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

واشار إلى انه جاهز للمشاركة في لقاء فريقه أمام الترجي ، إذا ما قرر الجهاز الاعتماد عليه، مؤكدا أنه وجميع اللاعبين تحت أمر الكابتن حسام البدري، المدير الفني، سواء من سيشملهم التشكيل أو يتواجدون على دكة البدلاء أو حتي خارج المباراة، فالجميع دوافعهم واحدة ويهمهم في المقام الأول تحقيق نتيجة إيجابية، بغض النظر عن المشاركة من عدمها.

ويحتاج الأهلي للفوز على الترجي بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 لضمان التأهل للدور ربع النهائي.