عبد الحفيظ: نملك الخبرات الكافية لتخطي عقبة الترجي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن مباراة الغد مع الترجي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تعد مباراة في غاية القوة والأهمية.

عبد الحفيظ: مواجهة الترجي فاصلة

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، مساء السبت على ملعب رادس، في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، إن مواجهة الترجي باتت مباراة الفاصلة والتي يتحدد على نتيجتها استكمال مشوار أحد الفريقين في دوري الأبطال.

وأضاف، أن مواجهة الترجي لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبق وواجه الفريق هذه الظروف كثيرا وتغلب عليها، وأن لاعبيه لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع ظروف المباراة، و قادرون على العودة ببطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يأمل في أن تخرج المباراة بصورة تليق بالفريقين، وبمستوى تحكيمي عادل يعطي كل ذي حق حقه، وأن يراعي تاريخ الفريقين على المستويين القاري والمحلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك حالة تركيز كبيرة من اللاعبين ولديهم إصرار واضح على حسم الأمور في موقعة رادس، خاصة أنهم سبق وواجهوا هذه الظروف من قبل وتغلبوا عليها.