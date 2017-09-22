طاهر: واجهنا سوء حظ في الذهاب.. ونستطيع العودة ببطاقة التأهل من تونس

أكد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أنه حرص على رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس، لأهمية مباراة الترجي التي تقام غدا السبت، ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

رئيس الأهلي يؤكد ثقته في العودة ببطاقة التأهل من تونس

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، مساء السبت على ملعب رادس، في إياب دوري الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال طاهر في تصريحات صحفية، إنه يثق في قدرة الأهلي في تجاوز عقبة الترجي والعودة من تونس ببطاقة التأهل للمربع الذهبي، مؤكدا أن جميع اللاعبين ـومن خلفهم الجهاز الفني يدركون أهمية المباراة التي يدافعون فيها عن تاريخ الاهلي.

وأضاف طاهر أن معدن لاعبي الفريق يظهر دائمًا وقت الشدائد، وأن هذا الجيل قادم وبقوة ولديه من القدرات ما يؤهله لاستعادة أمجاد افريقياـ وأنهم جميعا يدركون أهمية المسئولية الملقاة على عاتقهم، وليسوا في حاجة إلى المزيد من التحفيز؛ لأنهم يعرفون واجبهم جيدًا تجاه ناديهم وجماهيرهم.

وأوضح أن فريق الأهلي عاني من سوء حظ في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2-2، مشيرا إلى أن فريقه كان الأفضل طوال المباراة، وأهدر أكثر من فرصة محققه نتيجة للتسرع أحيانا.

وأشار إلى أن التحكيم في لقاء الذهاب لعب دورا، بسبب العديد من القرارات المصيرية التي أثرت على نتيجة المباراة، متمنيا أن تحظى مباراة العودة بعدالة تحكيمية؛ حتى يأخذ كل فريق حقه، ولا تشهد أية تجاوزات كالتي شهدتها مباراة الذهاب.

وحرص رئيس الأهلي على الاشادة بما قامت به جماهير النادي وحرصها على الوقوف بجوار الفريق وتوافدهم بصورة حضارية لحضور المران الأخير في إستاد التتش، مؤكدا أن جماهير الأهلي ستظل دائما وأبدا هي السند والداعم الأول للفريق، مشيدا بالسلوك الحضاري لجماهير الأهلي والذي كان محل تقدير من جميع، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه كعادته دائما جمهور واع ويدرك مسئولياته.