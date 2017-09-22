الصحف التونسية: تصف مواجهة الأهلي والترجي بـ” الفخ”

سلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة الضوء على مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والترجي المقررة غدا في الاستاد الأوليمبي برادس.

صحف تونس تحذر الترجي من فخ الأهلي

واختلفت ردود فعل الصحف التونسية تجاه موقعة الأهلي والترجي، بين تحذير من نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ووصفت بعض الصحف نتيجة الذهاب بالفخ،وتوقعات بأن الترجي سيعتمد على الكرات الثابتة وبعض الجمل التكتيكية لهز شباك الأهلي.

وأكدت صحيفة “الشروق” التونسية ان الترجي صاحب الأض سيمكل الأفضلية النسبية في مباراة الغد بعد عودته بنتيجة إيجابية من الإسكندرية وتسجيله لهدفين في مرمى المارد الأحمر.

وأشارت الصحيفة، إلى ان المدير الفني للفريق “فوزي البنزرتي” يدرك جيدا أن نتيجة الذهاب تعتبر “فخا”.

واوضحت أن البنزرتي حذ لاعبيه من الأهلي الذي سيدافع بكل شراسة عن حظوظه خاصة وأن رئيس النادي الأهلي محمود طاهر رفع من مكافأة الفوز على الترجي للاعبين من 60 ألف إلى 100 ألف جنيه.