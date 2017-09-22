برشلونة يبدأ التحرك لحسم أول صفقات الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة الإسباني يكثف جهوده للتعاقد مع أولى صفقاته بسوق الانتقالات الشتوي المقبل.

برشلونة يواصل سعيه لحسم أولى صفقات الشتاء

وذكرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية، محاولات البلوجرانا للتعاقد مع ليون جورتيسكا لاعب وسط شالكة الألماني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جورتيسكا مع ناديه في يونيو 2018 بنهاية الموسم الجاري، في ظل وجود خلاف مع ناديه شالكه على تجديد التعاقد.

ودخل صاحب الـ 22 دائرة اهتام عدد كبير من الأندية الأوروبية، بعدما بات متاحًا بالمجان في سوق الانتقالات الصيفي، لكن برشلونة يتحرك لضمه في يناير.

وجاء رغبة برشلونة بسرعة التعاقد مع جورتيسكا، في ظل اهمام بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد معه .

وتواصلت إدارة البلو جرانا مع وكيل أعماله، والذي أوضح أن خصائص جورتيسكا تختلف عن لاعبي الوسط المتاحين بصفوف البلوجرانا.

وفي نفس السياق أشارت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” إلى أن برشلونة يعتزم دفع مبلغ 10-15 مليون يورو كأولوية للتعاقد معه وهو سعر مُناسب.