الجولة الثالثة.. الاتحاد في مواجهة الذئاب وطنطا يبحث عن الفوز الأول أمام دجلة

تستأنف مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لليوم الثاني، بإقامة 3 مباريات، يستضيف من بينها فريق طنطا نظيره وادي دجلة، وعلى صعيد آخر يواجه المقاولون العرب فريق الاتحاد السكندري.

طنطا يبحث عن الفوز الأول أمام وادي دجلة

ويحل فريق وادي دجلة ضيفا على طنطا، في تمام الثالثة عصر اليوم، على ملعب استاد طنطا الرياضي.

ويملك فريق طنطا نقطة واحدة، من أول مباراتين في الدوري، بعد تعادل أمام النصر في الجولة الأولى، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ 9 من ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

وفي مبارة أخرى يلتقي الاتحاد السكندي صاحب الـ 3 نقاط بفريق المقاولون العرب (صاحب الـ 4 نقاط)، على ملعب استاد المقاولون العرب، في تمام الخامسة والنصف مساءً.

وتجمع المباراة الثالثة كل من المصري البورسعيدي، ونظيره الزمالك في استاد برج العرب بالجولة الثالثة مساء الجمعة.

وتعد كتيبة حسام حسن هي الوحيدة في الدوري التي فازت في أول جولتين بالدوري حتى الآن، في ظل تعثر القطبين فالأهلي تعادل ثم فاز،بينما فقد الزمالك نقطتين أمام الإنتاج الحربي في الافتتاحية.

وخلال الموسم الماضي الزمالك قد فاز على المصري هابا وإيابا 1-0 في الدوري المصري ، لكن في سياق أخر قام الفريق البورسعيدي بإخراج الأبيض من نصف نهائي كأس مصر وحرمه من الوصول للنهائي للموسم الخامس على التوالي.

ويطمح المصري البورسعيدي خلال مواجهته أمام الزمالك للحفاظ على الصدارة، في ظل عودة الفريق الأبيض لسابق عهده باستقدام عدد كبير من النجوم في جميع الخطوط، ويحاول الاسفتادة منههم.

وفي حال فاز الزمالك سييتصدر جدول الدوري بدلا من المصري، لكن لو فاز الفريق البورسعيدي سينفرد بالصدارة بتسع نقاط في المقدمة بالعلامة الكاملة.