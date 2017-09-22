التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

تسنأنف مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري بواحدة من أقوى المواجهات عندما يواجه الزمالك نظيره المصري في استاد برج العرب بالجولة الثالثة مساء الجمعة.

واستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة نيبوشا الدفع بتشكيل مكون: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومؤيد العجان ومحمود علاء ومحمد مجدى وحازم إمام، وطارق حامد ومحمد أشرف “روقة”، وأحمد داوودا وأحمد مدبولى وعبد الله جمعة وكاسونجو.

وبات الفريق البورسعيد تحت قياده مدربه حسام حسن، متحمسا لمواجهة الفريق الأبيض، وفي جعبته ست نقاط من فوزين يتصدر بهم المسابقة، مقابل أربعة للزمالك الذي يحل ثالثا.

وتعد كتيبة حسام حسن هي الوحيدة في الدوري التي فازت في أول جولتين بالدوري حتى الآن، في ظل تعثر القطبين فالأهلي تعادل ثم فاز،بينما فقد الزمالك نقطتين أمام الإنتاج الحربي في الافتتاحية.

وخلال الموسم الماضي الزمالك قد فاز على المصري هابا وإيابا 1-0 في الدوري المصري ، لكن في سياق أخر قام الفريق البورسعيدي بإخراج الأبيض من نصف نهائي كأس مصر وحرمه من الوصول للنهائي للموسم الخامس على التوالي.

ويطمح المصري البورسعيدي خلال مواجهته أمام الزمالك للحفاظ على الصدارة، في ظل عودة الفريق الأبيض لسابق عهده باستقدام عدد كبير من النجوم في جميع الخطوط، ويحاول الاسفتادة منههم.

وفي حال فاز الزمالك سييتصدر جدول الدوري بدلا من المصري، لكن لو فاز الفريق البورسعيدي سينفرد بالصدارة بتسع نقاط في المقدمة بالعلامة الكاملة.