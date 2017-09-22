حصاد اليوم.. أهم الأخبار الرياضية يوم 20-9-2017

كما عودناكم زوار موقع ” أخبار الأهلي” ، على حصر جميع الأخبار الرياضية الهامة التي حدثت على مدار اليوم، وحرصاُ منا على تقديم خدمة أفضل، سواء الأخبار التي تخص فريق الكرة بالنادي الأهلي أو الأندية الأخري، نقدم لكم أهم الأخبار التي حدثت يوم 20-9-2017

وإلي أهم الأخبار:

هل سيرحل البدري إذا ودع الأهلي دوري الأبطال.. رئيس النادي يُجيب

علي معلول: روح «رادس 2012″ سلاح الأهلي للفوز على الترجي

كلاسيكو السعودية.. “كهربا” يتألق ويصنع الهدف الأول لاتحاد جدة في شباك الهلال

أحمد ناجي: شريف حارس كبير .. وقادر على قيادة الأهلي للتأهل إلي نصف النهائي

تأجيل مران الأهلي لمدة ساعة.. تعرف على السبب

البنزرتي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة الترجي

كهربا يشارك في تعادل الأهلي مع الهلال ويصنع هدف فريقه الوحيد

سعد سمير يغادر مران الفريق مصاباً

بالصور.. مران الأهلي| التركيز على اللمسة الواحدة و إكرامي يتألق وسعد يغادر

هل إصابة سعد تمنعه من المشاركة في موقعة الترجي.. طبيب الأهلي يوضح

شريف إكرامي: جاهز لمواجهة الترجي .. وهدفي إسعاد الجمهور

البدري يحذر لاعبي الأهلي من هذا الشئ

سيناريو تخيلي.. صالح جمعة يهزم الترجي على طريقة أبو تريكة في رادس

محمود طاهر يتحدث عن مواجهة الترجي و دعم الجماهير للاعبين

رضا عبد العال: المجاملات سبب تعادل الاهلي في مباراة الذهاب