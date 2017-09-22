رضا عبد العال: المجاملات سبب تعادل الاهلي في مباراة الذهاب

يرى رضا عبد العال ، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن المجاملات في تشكيل الأهلي ، سبب رئيسي في تعادل الفريق أمام الترجي التونسي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية.

وسقط الأهلى في فخ التعادل أمام الترجي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا (تعرف على التفاصيل)

الأهلي على موعد مع مباراة مصيرية أمام الترجي غداً السبت، على الملعب الأوليبمي في رادس، ضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

عبد العال: الأهلي يحتاج لجوزية

وقال عبد العال، خلال تصريحاته لبرنامج “تايم أوت” المذاع عبر فضائية “دي ام سي” ، ” إن الأهلي يحتاج في هذا التوقيت إلي البرتغالي مانويل جوزية، لأنه هو صاحب إنجاز مباراة 2012 في رادس”.

وتابع نجم الأهلي السابق، ” بالطبع المباراة صعبة على الفريقين ليس على الأهلي فقط، ولكن لاعبي الأهلي قادرون على تحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة”.

ويجتاج الأهلي للفوز بأى نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين من أجل ضمان التأهل إلي الدور نصف النهائي.