هل سيرحل البدري إذا ودع الأهلي دوري الأبطال.. رئيس النادي يُجيب

علق المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الأنباء التي تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل حسام البدري إذا فشل الأهلي في التأهل إلي نصف نهائي دوري الأبطال.

الأهلي على موعد مع مباراة مصيرية أمام الترجي التونسي غداً السبت، على ملعب رادس ، في إطار إياب الدوري ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز على الترجي بأى نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين، من أجل ضمان التأهل إلي نصف النهائي من البطولة الإفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

رئيس الأهلي: لن نتدخل في عمل الجهاز الفني

وقال رئيس النادي الأهلي، خلال تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر فضائية ” أون سبورتس” ، ” نحن لن نتدخل في عمل الجهاز الفني ، وأيضا لن نتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة، مشيراً إلى أن الإدارة توفر كل شئ للجهاز الفني من أجل النجاح”.

وعن رأيه في حسام البدري أجاب قائلًا: ” البدري من أفضل المدربين في الشرق الأوسط، ولن نحاسبه إذا فشل الفريق في التأهل إلي المربع الذهبي”.