محمود طاهر يتحدث عن مواجهة الترجي و دعم الجماهير للاعبين

تحدث المهندس، محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مواجهة الترجي التونسي و دعم الجماهير للاعبين قبل السفر إلي تونس.

الأهلي يواجه نظيره الترجي التونسي، بعد غداً السبت ، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

رئيس الأهلى: مستعدون لمواجهة الترجي

وقال طاهر خلال تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر فضائية ” أون سبورت”، ” إن جميع اللاعبون مستعدون لمواجهة الترجي، وإسعاد الجماهير بالتأهل إلي نصف النهائي من البطولة”.

وأضاف رئيس الأهلي، ” المباراة صعبة بلا شك، ولكن أثق في جميع اللاعبين، على تخطي هذه المواجهة والتأهل للمربع الذهبي”.

وعن حضور الجماهير مران الفريق أمس علق قائلًا: ” جمهور الأهلي هو العصب الحقيقي للفريق، وإدارة النادي لم ولن تقف في طريق جماهيرها”.

وأوضح، ” نجحنا في طباعة 10 ألاف بطاقة للجمهور وهو العدد المسموح به في إفريقيا، أرى أننا النادي الوحيد القادر على حضور جماهيره المباريات لاسيما بعد تدشين إدارة المباريات وشئون الجماهير بالنادي”.