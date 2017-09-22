يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا.

وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام الترجي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أعلى من 2-2 حتى يتمكن من خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

وفي حالة تعادل الأهلي مع الترجي بهدفين لمثلهما يلجأ الفريقين إلى الوقت الإضافي وفي حالة استمرار التعادل يلجأ الفريقين بعدها إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

ويرصد أخبار الأهلي، مقارنة حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، والكاميروني فرانك كوم لاعب الترجي التونسي:-

عمرو السولية

-خاض عمرو السولية مع فريقه 12 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمعدل 1144 دقيقة.

-لم يحصل “السولية” في بطولة إفريقيا على أي بطاقة ملونة.

-شارك “السولية” مع الأهلي 33 مواجهة في بطولة الدوري العام، بمعدل 746.588 دقيقة.

-حصل السولية خلال مشاركته مع المارد الأحمر في بطولة الدوري على 4 بطاقات صفراء ولم يحصل على أي بطاقة حمراء.

-شارك “السولية” مع النادي الأهلي في مواجهتين بالبطولة العربية بمعدل 180 دقيقة، ولم يحصل على أي بطاقة ملونة في البطولة.

فرانك كوم

-خاض “كوم” مع الترجي مواجهة واحدة مع الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمعدل 90 دقيقة.

-لم يحصل على أي بطاقة ملونة خلال مشاركته مع الفريق التونسي في البطولة الإفريقية.

-شارك مع الترجي في 4 مواجهات بالمسابقة المحلية بمعدل 201 دقيقة، ولم يحصل على أي بطاقة ملونة.