البدري يحذر لاعبي الأهلي من هذا الشئ

حذر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق من إنخفاض درجة الحرار في تونس.

وفوجئ لاعبي الفريق والجهاز الفني ، من إنخفاض درجة الحرارة في تونس، على عكس القاهرة، حيث سجلت درجات الحرارة هناك 20 درجة مئوية.

البدري يطالب اللاعبين بارتداء الزي الشتوي

وطالب البدري ، اللاعبين بإرتداء الزي الشتوي ، أثناء خوض المران أيضا في فندق الإقامة، تجنباً للتعرض لنزلات البرد.

وخاض الفريق الأول، مرانه الأول على ملعب الجامعة بتونس، وظهر جميع اللاعبون بشكل جيد، بالإضافة إلى تألق شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق، وتصديه لأكثر من كرة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي غداً على الملعب الرئيسي للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، بعد غداً السبت، على الملعب الأوليمبي برادس في إطار الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الأهلي للفوز بأى نتيجة وعدم التعادل سوى بنفس نتيجة مباراة الذهاب، من أجل ضمان التأهل إلي الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.