سيناريو تخيلي.. صالح جمعة يهزم الترجي على طريقة أبو تريكة في رادس

نتيجة مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي “2-2″، ثواني أخيرة ويطلق حكم اللقاء صافرته ليعلن تأهل الترجي التونسي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدلا من الأهلي، يفكر حسام البدري المدير الفني للفريق لثواني معدودة لا تتخطى 10 ثواني ليقرر الدفع بصالح جمعة لاعب الفريق بدلا من عبد الله السعيد عند حلول الدقيقة 90 من المباراة.

صالح جمعة يعيد هدف أبو تريكة

أجواء ملعب رادس التي تبث الرعب في قلوب الخصوم ستكون صعبة على جمعة خلال الثلاث دقائق الأخيرة من عمر المباراة، لكنه يتذكر أنه يحمل قميص محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق والذي أبكى مدينة بأكملها وشعب تونس منذ 11 عاما عندما خطف اللقب الأفريقي الخامس من قلب تونس بتسديدة واحدة بعدما تسلم رأسية زميله عماد متعب مهاجم الفريق ليطلق قذيفة في شباك الصفاقسي التونسي وينهي آمال شعب تونس بكرة واحدة سكنت شباك الصفاقسي.

مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي

الأجواء مماثلة للمباراة التي سيخوضها المارد الأحمر السبت المقبل على ملعب رادس بتونس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث كان الأهلي متعادلا مع الصفاقسي في ذهاب نهائي الأبطال عام 2006 بالقاهرة بهدف لمثله يوم الأحد 29 أكتوبر عام 2006 بهدف سجله أبو تريكة في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل جوتيكس فريمبونج عند الدقيقة 53 من اللقاء لتنتهي المباراة بهذه النتيجة التي تضمن فوز الصفاقسي باللقب في حال الاكتفاء بالتعادل فقط في مباراة الإياب يوم 11 نوفمبر قبل أن يقرر الماجيكو خطف اللقب.

نتيجة مباراة ذهب ربع النهائي تعادل الأهلي أمام الترجي بهدفين لمثليهما وفي حال انتهت مباراة الإياب السبت المقبل بالتعادل السلبي سيعبر الترجي إلى المربع الذهبي بالبطولة الأفريقية وينتهي مشوار المارد الأحمر عند ربع النهائي.

ربما يتكرر سيناريو البطولة بعد 11 عاما لكي يرد صالح جمعة على تصريح فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي التونسي والذي أكد أن أبو تريكة لا يلعب الآن في صفوف الأهلي كي يتمكن من هزيمة الترجي على ملعبه ووسط جماهيره، لكن جمعة سيؤكد للبنزرتي أن روح الفانلة الحمراء باقية حتى بعد اعتزال النجوم وسيسجل هدف الفوز والتأهل.