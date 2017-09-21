شريف إكرامي: جاهز لمواجهة الترجي .. وهدفي إسعاد الجمهور

أكد شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه جاهز لمباراة الترجي التونسي، مشيراً إلى أنه طوى صفحة مباراة الذهاب.

الاهلي سيواجه الترجي التونسي، بعد غداً السبت، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن مرحلة الإياب بدوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، السبت الماضي.

وقال إكرامي خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، ” إنه جاهز تماماً لمباراة الترجي، بعدما تجاوز أزمة مباراة الذهاب في برج العرب”.

إكرامي: هدفي إسعاد الجماهير

وأضاف حارس مرمي الأهلي، ” هدفي الوحيد أن أسعد جماهير الأهلي التي حضرت مران الأمس وقدمت لي الدعم أنا وزملائي في الفريق.

وكان إكرامي قد واجه حملة انتقادات بسبب الخطأ الذي وقع فيه في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يفتح مسئولو الأهلي مران الفريق الختامي قبل السفر لتونس، للجمهور من أجل مؤازرة اللاعبين قبل المباراة الهامة والمصيرية.