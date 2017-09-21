هل إصابة سعد تمنعه من المشاركة في موقعة الترجي.. طبيب الأهلي يوضح

تعرض سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مران الفريق الأول بتونس.

وخاض الفريق مرانه الأول على ملعب الجامعة بتونس، استعدادا لمواجهة الترجي بعد غداً السبت، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

طبيب الأهلي: سعد يعاني من شد في العضلة الضامة

وقال خالد محمود طبيب الفريق، “إن اللاعب قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة أثناء مشاركته في مران الفريق أمس الأربعاء، قبل السفر إلي تونس، واجرى أشعة أثبتت أنه يعاني من إجهاد في العضلة الضامة”.

وتابع طبيب الأهلي، ” لم يستطيع سعد الاستمرار في المران اليوم، وغادر بسبب آلام ، ومن المقرر أن يخضع لاختبار طبي غداً قبل المران الختامي للفريق، من أجل تحديد موقفه من المشاركه في المباراة من عدمها”.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي بعد غداً السبت، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بأى نتيجة من أجل التأهل إلي نصف نهائي البطولة الإفريقية.