بالصور.. مران الأهلي| التركيز على اللمسة الواحدة و إكرامي يتألق وسعد يغادر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول على ملعب الجامعة بتونس، منذ قليل، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بعد غداً ، السبت، في إطار إياب دور الثمانية من دوري الأبطال الإفريقي.

وخصص حسام البدري، المدير الفني للفريق، فقرة خاصة للتدريب على التسليم الكرة والاستلام في مساحات ضيقة تحسباً لتضيق الترجي المساحات على الأهلي في مباراة بعد غد السبت.

إكرامي يتألق وسعد يغادر المران

وشهد المران تألق شريف إكرامي في التصدي لأكثر من كرة، بعدما خصص طارق سليمان فقرة للتسديد عليه من مسافات بعيدة.

ومن جانبه غادر سعد سمير، مدافع الفريق ، المران متأثراً بالإصابة، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود ، إراحته وعدم أستئناف المران خوفاً من تفاقم الإصابة.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما السبت الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الأهلي للفوز بأكثر من هدف من أجل صمان التأهل إلي نصف نهائي دوري الأبطال.