سعد سمير يغادر مران الفريق مصاباً

غادر سعد سمير ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق المقام حالياُ على ملعب الجامعة بتونس، بسبب تعرضه للإصابة.

الأهلي سيحل ضيفاً على الترجي التونسي بعد غداً السبت، على الملعب الأوليمبي برادس، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مما وضع الأهلي في أزمة بمباراة الإياب.

سعد يخضع لاختبار طبي غداً لتحديد موقفه من المشاركة

ولم يكشف الجهاز الطبي للفريق بقبادة خالد محمود، إصابة سعد سمير، ومن المقرر أن يخضع لاختبار طبي غداً قبل المران الختامي ، من أجل معرفة مصيره من المشاركة في المباراة.

ويعاني الأهلي من نقص في خط الدفاع لاسيما بعد رحيل أحمد حجازي إلي ويست بروميتش ألبون الإنجليزي، حيث يتواجد بخط الدفاع الأهلاوي الثلاثي رامي ربيعة و سعد سمير و محمد نجيب، بالإضافة إلي عدم إمكانية مشاركة الوافد السوري الجديد عبد الله الشامي لعدم قيده في القائمة الإفريقية.