كهربا يشارك في تعادل الأهلي مع الهلال ويصنع هدف فريقه الوحيد

سقط فريق اتحاد جدة السعودي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري، محمود عبد المنعم “كهربا”، في فخ التعادل أمام نظيره الهلال ، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب ” مدينى المللك عبد الله” ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

كهربا شارك في ضناعة هدف الاتحاد الوحيد

بدء لاعبو الاتحاد بداية سريعة لاسيما عن طريق الثنائي محمود كهربا و العكايشي، ونجحوا في الوصول إلي المرمي في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوى، حتى تقدم اللاعب فهد المولد للاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعد أن نجح المصري محمود كهربا من تمرير الكرة له بشكل رائع، لينجح في صناعة الهدف الأول، ولكن سرعان ما جاء رد الفعل من الضيوف في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب كارلوس إدواردو ، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده من النقاط إلي النقطة الرابعة في المركز الثامن، بينما وصل الهلال إلي النقطة العاشرة ليتصدر جدول الترتيب مؤقتاً ويبتعد عن الباطن بنقطة.