البنزرتي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة الترجي

كشف فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مصير ثنائي الفريق بن شريفية وطه الخنيسي من المشاركة في مباراة الأهلي.

الأهلي سيحل ضيفاً على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على الملعب الأوليمبي برادس، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليصبح الأهلي مطالب بالفوز بأكثر من هدف من أجل ضمان التأهل إلي نصف نهائي البطولة.

البنزرتي يؤكد لحاق طه الخنيسي بالمباراة

وقال البنزرتي خلال المؤتمر الصحفي ، ” إن طه الخنيسي قد تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب ببرج العرب، وأصبح جاهز للمشاركة في مباراة الإياب”.

وأضاف، “بالنسبة لبن شريفية ، ففرصته في المشاركة بالمباراة أصبح ضئيلة للغاية، لاسيما وأنه أجرى جراحة عاجلة تستوجب إراحته لمدة طويلة.

يذكر أن الأهلي سيخوض مرانه الأخير على الملعب الأوليمبي غداً في تمام التاسعة مساءاً ، استعدادا للمباراة.