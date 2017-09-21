تأجيل مران الأهلي لمدة ساعة.. تعرف على السبب

تلقى مسئولو النادي الأهلي، خطاباً رسمياً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يخطره في بتأجيل مران الفريق الأول الأخير يتونس لمدة ساعة.

كان من المقرر أن يخوص الأهلي مرانه الختامي، على الملعب الأوليمبي في رادس، والمقرر إقامة المباراة عليه، في تمام السابعة مساءاً بتوقيت مصر الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، ولكن تم تأجيله لمدة ساعة ليقام في التاسعة مساءاً.

ولم يخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مسئولو الأهلي عن أسباب تأجيل المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على ملعب “رادس” في إطار إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سقط في فخ التعادل على ملعب برج العرب

الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال الإفريقي.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي تونس في تمام الثانية عشر ظهراً، استعدادا للمباراة الهامة والمصيرية في مشوار النادي الأهلي.

يذكر أن جمهور الأهلي قد حضر مران الفريق الختامي لبذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة أمس الأربعاء.