الشوط الأول.. اتحاد جدة يتقدم على الهلال و”كهربا” يواصل التألق

انتهى الشوط الأول بين فريقي اتحاد جدة الذي يضم الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا والهلال، بتقدم الأول بهدف دون رد، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري جميل للمحترفين.

يدين فريق اتحاد جدة بهذا التقدم إلى فهد المولد الذي أحرز هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 12 من بداية اللقاء، بعد تمريرة أكثر من رائعة من الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا.

جاء الشوط الأول قوي وسريع بين الفريقين ومالت الأفضلية قليلا إلى فريق اتحاد جدة بفضل تحركات “كهربا” والمولد وعكايشي، بينما أعتمد الهلال على الهجمات المرتدة التي تشكلت بعض الخطورة على مرمى الاتحاد.

وظهر الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا بمستوى جيد خلال مجريات الشوط الأول، ونجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الهلال، كما نجح في صناعة هدف فريقه الوحيد.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: طارق محمد – عمار الدحيم – بدر النخلي – عدنان فلاته

الوسط: فهد الأنصاري – خالد السميري – محمود عبدالمنعم كهربا – كارلوس فيلانوفا – فهد المولد

الهجوم: أحمد عكايشي

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: المعيوف

الدفاع: البريك – هوساوي – جحفلي – الشهراني

الوسط: الخيبري – الفرج – خربين – ميليس – إدواردو

الهجوم: ريفاس