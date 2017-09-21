أحمد ناجي: شريف حارس كبير .. وقادر على قيادة الأهلي للتأهل إلي نصف النهائي

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي الأهلي السابق و الحالي للمنتخب الوطني، عن الذي دار بينه وبين شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأحمر، قبل السفر إلي تونس.

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد غادرت القاهرة فجر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ، يوم السبت المقبل، على الملعب الأوليمبي برادس ، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ناجي يساند شريف إكرامي

وقال ناجي خلال تصريحات له ببرنامج “ستاد الأهلي” المذاعبر عبر فضائية قناة النادي الأهلي، ” شريف إكرامي حارس مرمي كبير، وله تاريخ مع الفريق الأول، والأخطاء ليس نهاية العالم”.

وأضاف مدرب حراس مرمي الفراعنة، ” إكرامي قادر على قيادة الأهلي للتأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لاسيما بعد مساندة جمهور النادي له في مران الفريق الختامي أمس بملعب التتش”.

يذكر أن إكرامي قد وقع في خطأ كلف الفريق هدف في وقت قاتل من المباراة”.