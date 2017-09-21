كلاسيكو السعودية.. “كهربا” يتألق ويصنع الهدف الأول لاتحاد جدة في شباك الهلال

تقدم فريق اتحاد جدة على نظيره الهلال بهدف دون رد، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري جميل للمحترفين.

جاء الهدف عن طريق فهد المولد في الدقيقة 12 من بداية اللقاء، بعد تمريرة أكثر من رائعة من الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: طارق محمد – عمار الدحيم – بدر النخلي – عدنان فلاته

الوسط: فهد الأنصاري – خالد السميري – محمود عبدالمنعم كهربا – كارلوس فيلانوفا – فهد المولد

الهجوم: أحمد عكايشي

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: المعيوف

الدفاع: البريك – هوساوي – جحفلي – الشهراني

الوسط: الخيبري – الفرج – خربين – ميليس – إدواردو

الهجوم: ريفاس