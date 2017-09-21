النصر يخطف تعادلا قاتلا من سموحة

خطف فريق النصر القاهري تعادلا قاتلا من أنياب مضيفه سموحة بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.

تقدم سموحة عن طريق السيد فريق في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يدرك محمد حسن ميدو التعادل للنصر في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني، بينما يرتفع رصيد النصر إلى نقطتين في المركز الثاني.

تشكيل سموحة

بدأ سموحة لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أبوجبل

الدفاع: السيد فريد – رجب بكار – ياسر إبراهيم – محمد مونزا

الوسط: أحمد نبيل مانجا – محمود عبدالعزيز – حسام حسن – محمد حمدي زكي – ناصر ماهر

الهجوم: أوميد أوكري

تشكيل النصر

بدأ النصر لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد مصطفى

الدفاع: السباعي – أحمد حجاج – خالد رضا – محمد سعيد

الوسط: حازم – حجاج عويس – إسلام عيسى – القط – جون مانجا

الهجوم: محمد حسن ميدو

وتستكمل مباريات اليوم بمواجهة قوية مثيرة بين الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على استاد السلام.