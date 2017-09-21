قائمة الزمالك لمواجهة المصري.. استبعاد حفني ورفعت والشامي وضم عاشور وأوباما وباسم

أعلن المدرب المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري العام.

ويلتقي الزمالك مع المصري غدا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة الربع مساء، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.

وشهدت قائمة الزمالك غياب أيمن حفني و على جبر ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان وبنيامين أشيمبونج للإصابة، كما قرر المدير الفني استبعاد كل من أحمد فتوح وأحمد كابوريا ومحمد الشامي وأحمد رفعت وعلاء الشبلي لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأبيض 20 لاعبا وهم:

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جنش

الدفاع: محمود علاء – مؤيد العجان – محمد مجدي – حازم إمام

خط الوسط: أحمد توفيق – محمد أشرف- طارق حامد – معروف يوسف- عبد الله جمعة – أحمد داود – أحمد مدبولي- محمود دونجا- صلاح عاشور.

خط الهجوم: كاسونجو- باسم مرسي- أوباما- خالد قمر- رزاق سيسيه.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد أربعة نقاط، جمعهم من التعادل مع الإنتاج الحربي والفوز على الدخلية، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الأول برصيد تسعة نقاط، جمعهم من الفوز على وادي دجلة وبتروجت على التوالي.