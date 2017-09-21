علي معلول: روح «رادس 2012″ سلاح الأهلي للفوز على الترجي

قال مدافع النادي الأهلي، علي معلول، إن فريقه قادر بالفوز على الترجي التونسي في عقر داره، مشيرا إلى أن فرص الفريق متساوية، قائلاً ” مثلما سجلنا في مصر قادرين أن نسجل في تونس”.

على معلول: قادرين بالفوز على الترجي

وأوضح علي معلول، في تصريحات للصحفيين، أنه منذ 5 سنوات تعادل الأهلي مع الترجي بهدف لكلاً منهما في استاد برج العرب، ثم تفوق الأهلي 2-1 في رادس ليحرز اللقب على أرض تونس، مما يعطي جرعة تفاؤل لبطل مصر.

صحيفة تونسية تحذر من خطورة علي معلول

يذكر أن صحيفة تونسية، قد حذرت الترجي التونسي من خطورة نجم الصفاقسي السابق ولاعب الأهلي الحالي علي معلول، مؤكدة على أنه سيعاود التألق أمام الترجي التونسي.

وكانت مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي، وصلت ظهر اليوم إلى تونس، حيث أعلن المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق حيث ضمت كلاً من

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وسعدالدين سمير، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وعماد متعب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر.