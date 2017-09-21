كلاسيكو السعودي.. ” كهربا “يقود اتحاد جدة أمام الهلال في دوري جميل

يلتقي مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر، اتحاد جدة والهلال السعودية، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري جميل للمحترفين، والتي تقام على مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أعلن المدير الفني لفريق اتحاد جدة، خوسيه لويس سييرا، عن التشكيلة الأساسية لفريقه التي ستواجه فريق الهلال

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: طارق محمد – عمار الدحيم – بدر النخلي – عدنان فلاته

الوسط: فهد الأنصاري – خالد السميري – محمود عبدالمنعم كهربا – كارلوس فيلانوفا – فهد المولد

الهجوم: أحمد عكايشي

وعلى جانب آخر، أعلن المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة اتحاد جدة السعودي

حراسة المرمى: المعيوف

الدفاع: البريك – هوساوي – جحفلي – الشهراني

الوسط: الخيبري – الفرج – خربين – ميليس – إدواردو

الهجوم: ريفاس

وسوف تذاع المباراة على MBC الرياضية 1 ، MBC الرياضية HD 1

يدخل فريق اتحاد جدة وهو في المركز العاشر برصيد ثلاثة نقاط، بينما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد تسعة نقاط