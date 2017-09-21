فيديو.. “نيولوك” جديد لمتعب قبل مباراة الأهلي والترجي

ظهر عماد متعب مهاجم الأهلي، بقصة شعر جديدة “نيو لوك”، قبل مواجهة الترجي التونسي، والمقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل، في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي، ظهر اليوم إلى تونس، حيث أعلن المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق حيث ضمت كلاً من

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وسعدالدين سمير، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وعماد متعب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.

وكانت مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية السبت الماضي.