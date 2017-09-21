مدرب الأهلي: الفوز على الترجي يحتاج لروح قتالية

قال مدرب عام النادي الأهلي، أحمد أيوب، إن الفوز على نادي الترجي التونسي، في إياب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يحتاج إلى لروح قتالية من جميع اللاعبين على مدار المباراة.

وأوضح أيوب، خلال تصريحات صحفية، أن كل اللاعبين لديهم إصرار وعزيمة بالفوز على الترجي في عقر دارهن والتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا.

أيوب: مباراة الترجي صعوبة

وأضاف مدرب الأهلي، أن مباراة الترجي صعبة، ولكن لاتعني استحالة الفوز على النادي التونسي، مشيرا إلى أنه سنستغل تغرات دفاع الترجي التونسي.

وأكد أيوب، على أن الحضور الجماهيري في آخر مران قبل السفر لتونس كان له مفعول السحر؛ لأنه شد من أزر اللاعبين وزاد من ثقتهم في أنفسهم قبل تلك المواجهة المرتقبة.

يذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة الترجي، في مباراة إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 25 لاعبـًا، وهم:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وسعدالدين سمير، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وعماد متعب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم السبت المقبل 23 سبتمبر، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.

وكانت مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية السبت الماضي.