رونالدو يواجه شبه الإيقاف لمدة مباراتين

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، خطر التعرض لعقوبة جديدة بعد مواجهة ريال بينيس في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس.

وخسر ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بالأمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة “ميرور” الإسبانية، إن أثناء مباراة الأمس، وبعدما قطع الجزائري عيسى ماندي لاعب بيتيس، الكرة أمام رونالدو، قام النجم البرتغالي بدهس قدمه بدون كرة، وضربه في منطقة السمانة.

وذكرت الصحيفة أن حكم المباراة لم يحسب شيئًا وقتها وأمر باستمرار اللعب، ومرت الكرة بسلام، لكن عدسات الكاميرا التقطت ما يشير إلى تعمد “رونالدو” ضرب اللاعب الجزائري بدون كرة، وهو ما قد يتسبب في إيقافه مباراتين على الأقل.

يذكر أن تعرض رونالدو للإيقاف لمدة لخمس مباريات، بعد دفعه لحكم كلاسيكو السوبر أمام برشلونة، عقب حصوله على البطاقة الحمراء، وكانت أول مشاركة له في الدوري الإسباني هذا الموسم، أمس الأربعاء أمام ريال بيتيس.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد ثمانية نقاط، بينما يحتل بيتيس المركز السادس برصيد تسعة نقاط.