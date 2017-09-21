موعد أول مران للأهلي في تونس

قرر المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، إقامة مران الفريق في تونس، في السابعة مساء اليوم بتوقيت تونس؛ الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الجامعة، نظراً لقربه من فندق الإقامة.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى تونس، بعد مغادرتها القاهرة في الثامنة صباح اليوم، حيث تجمع اللاعبون في مطار القاهرة قبل السفر بساعتين.

يذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة الترجي، في مباراة إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 25 لاعبـًا، وهم:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وسعدالدين سمير، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وعماد متعب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم السبت المقبل 23 سبتمبر، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.

وكانت مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية السبت الماضي.