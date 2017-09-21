انفوجراف.. بن شريفية يتفوق على إكرامي “افريقيًا”..  والأخير ملك “الكلين شيت”

تنتظر جماهير النادي الأهلي على “أحر من الجمر”، مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها بعد غد السبت، على ملعب الاوليمبي برادس، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ولا سبيل أمام الفريق الأحمر سوى الفوز في اللقاء بأي نتيجة لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وتعقد جماهير القلعة الحمراء، آمالًا كبيرة على حارس مرماها شريف إكرامي، في قيادة الفريق إلى الفوز، والحفاظ على شباكه نظيفة، خاصة بعد الخطأ الفادح الذي وقع فيه اللاعب الدولي تسبب في دخول الهدف الثاني في شباكه بعدما سقطت الكرة من يده لترتطم بالقائم وتسكن الشباك.

ويرصد أخبار الأهلي، مقارنة بين شريف إكرامي حارس الأهلي، ومعز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي.

شريف إكرامي

*خاض حارس مرمى الأهلي، مع فريقه 58 مباراة في بطولة دوري أبطال افريقيا، بمعدل دقائق 5.194 دقيقة، دخل مرماه 50 هدفًا، بواقع هدف كل 1.1 مباراة، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 21 مباراة أخرى.

*حصل إكرامي على 6 إنذارات خلال الـ58 مباراة.

*إكرامي شارك مع الفريق الأحمر في 4 مباريات ببطولة كأس العالم للاندية، بمعدل 334 دقيقة، ودخل مرماه 9 أهداف.

*في الدوري المصري الموسم الماضي، خاض إكرامي بقميص الأهلي 30 مباراة، بمعدل دقائق 2700 دقيقة، ودخل مرماه 9 أهداف، بواقع هدف كل 3.3 مباراة، بينما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه 23 مباراة.

*أما هذا الموسم فقد خاض إكرامي مباراة واحدة حتى الآن، وشارك في الـ90 دقيقة، وسكنت شباكه هدف وحيد.

معز بن شريفية

*خاض بن شريفية، حارس مرمى الترجي التونسي، 61 مباراة، مع فريقه في بطولة دوري أبطال افريقيا، بمعدل دقائق 5.940 دقيقة، حصل خلالها على 6 إنذارات، ودخل مرماه 42 هدفًا بواقع هدف كل 1.4 مباراة، بينما حافظ على نظافة شباكه في 32 مباراة، ليتفوق على إكرامي حارس مرمى الأهلي.

*بن شريفية شارك في مباراتين مع الترجي في بطولة كأس العالم للأندية، بمعدل 180 دقيقة، ودخل مرماه 5 أهداف.

*في الدوري الموسم الماضي 2016/17، لعب معز 24 مباراة، بمعدل 2.160 دقيقة، دخل مرماه 8 أهداف، بواقع هدف كل 3 مباريات، وحافظ على شباكه في 16 مباراة.

*خاض بن شريفية 3 مباريات في دوري الموسم الحالي، حافظ على شباكه نظيفة في مباراتين، وسكنت شباكه هدفين فقط.