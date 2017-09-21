بتروجت يتخطى عقبة إنبي بهدفين

حسم فريق بتروجت ديربي البترول لصالحه بهدفين في مرمى إنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.

أحرز شيمليس بيكيلى الهدف الأول لبتروجت في الدقيقة 45 من الشوط الأول من هجمة منظمة، قبل أن يضيف أحمد يونس الهدف الثاني لبتروجت في الدقيقة 48 بالخطأ في مرماه.

بهذا الفوز يرتفع رصيد بتروجت إلى النقطة الرابعة في المركز السابع، بينما توقف رصيد إنبي عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

بدأ إنبي لقاء اليوم بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: عمرو الحلواني وأحمد يونس ورامي صبري وعبد الله جمعة.

الوسط: حمدي فتحي وأبو بكر ديار ومحمد بسيوني وتراوري.

الهجوم: صلاح محسن وعثمان جياباتي.

بدأ بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: عمرو حسام.

الدفاع: عمرو حسن وطه عادل ومحمد دبش ومحمد عادل جمعة.

الوسط: لاما كولين وشميلس بيكلي ومصطفى شبيطة وأحمد مجدي.

الهجوم: محمد سالم وأحمد جعفر.

وتسكتمل مباريات اليوم بمواجهة سموحة مع نظيره النصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، كما يلتقي الإنتاج الحربي نظيره مصر المقاصة.