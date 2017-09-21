بلاغ للنائب العام ضد شريف إكرامي

تقدم أحد مشجعي النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، يطلب فيه بالكشف على نظر حارس مرمى النادي الأهلي شريف إكرامي.

سبب بلاغ ضد شريف إكرامي

وقال الخطيب عواد مقدم البلاغ والذي يحمل رقم 224226051، إن والده سماه على اسم نجم الأهلي السابق محمود الخطيب،من شدة حبه للنادي الأهلي، موضحاً أنه تقدم ببلاغ للنائب العام لكشف عن نظر عيون حارس مرمى الأهلي نظراً لكارثة أخطائه، والتي تؤكد بأنه مصاب في عينه.

وأشار في بلاغه، بأنه من كثرة تشجيعه للنادي الأهلي، وحبه لكرة القدم أصيب بأمراض كثيرة.

يذكر أن إكرامي تسبب في إحراز الترجي الهدف الثاني داخل مرمى الأهلي، بعدما فشل في السيطرة على الكرة لترتطم بالقائم ومنها لتسكن شباك الفريق الأحمر، ليحتسب الحكم الهدف الثاني في مرمى الأهلي لصالح نظيره الترجي التونسي.

جدير بالذكر أن جماهير النادي الأهلي حرصت على مؤازرة الفريق أمس خلال مرانه الأخير على ملعب التتش، كما هتفت لحارس مرمى الأهلي إكرامي.