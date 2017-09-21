مرتضى يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري على طريقته الخاصة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت الفوز للاعبي الفريق على الداخلية في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

الزمالك يصرف مكافأت الفوز على الداخلية

وحقق الزمالك فوزا سهلا بثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب بتروسبورت.

وجاء هذا القرار من مرتضى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة المصري المقبلة المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب برج العرب.

وينهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا على ملعب برج العرب يالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعلن المدرب الصربي نيبوشا، المدير الفني للفريق الكروي الأبيض عن قائمة فريقه التي تستعد لخوض المباراة، عقب مران اليوم المقرر إقامته في الرابعة والنصف عصرًا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط من مبارتين، بينما يحتل المصري الصدارة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين من عمر المسابقة على بتروجيت ووادي دجلة.