تعليمات خاصة من نيبوشا لمحمد مجدي قبل مواجهة المصري

أعطى المونتنيجرى نيبوشا المدير الفنى للفريق الزمالك محمد مجدي مدافع الفريق تعليمات خاصة قبل ساعات من مواجهة المصري غدا الجمعة فى الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى الممتاز .

محمد مجدي يواصل الظهور في تشكيل الزمالك

ويدخل مجدي في تشكيلة الزمالك أمام المصرى بسبب استمرار غياب الثنائي علي جبر و محمود حمدي الونش بسبب الإصابة .

وشدد مدرب الزمالك على المدافع مجدي عدم الاندفاع خلال المباريات و طالبه بالتركيز الشديد عند التعامل مع مهاجمي المنافس وعدم منحهم فرصة التسديد أو المراوغة وغلق كافة المساحات أمامهم .

يذكر أن محمد مجدى ظهر فى تشكيل الزمالك الأساسية خلال مباراتي الفريق الأبيض، أمام الإنتاج الحربى ثم الداخلية .

وينهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا على ملعب برج العرب يالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعلن المدرب الصربي نيبوشا، المدير الفني للفريق الكروي الأبيض عن قائمة فريقه التي تستعد لخوض المباراة، عقب مران اليوم المقرر إقامته في الرابعة والنصف عصرًا.