صحيفة تونسية تحذر الترجي من خطورة علي معلول وأجاي

حذرت صحيفة “الصحافة” التونسية، الترجي قبل مباراته المرتقبة أمام الأهلي من خطورة نجمي القلعة الحمراء علي معلول مدافع الفريق، ومهاجم الأهلي جونيور أجاي.

وأوضحت الصحيفة، أن علي معلول نجم الصفاقسي التونسي السابق والمنضم إلى النادي الأهلي، سيتألق أمام الترجي، مثلما تألق مع المنتخب التونسي أمام نظيره المصري في المباراة السابقة.

وأضافت الصحيفة، أن مهاجم الأهلي جونيور أجاي سيعتمد عليه المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري، مؤكدة على أن اللاعب سيحاول إثبات نفسه من جديد.

وأشارت الصحيفة، أن النادي الأهلي قادر على استعادة توازنه أمام الترجي التونسي في المباراة القادمة، موضحا أن نادي الترجي كان يعاني من مصائب دفاعية.

يذكر أن انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي والتي أقيمت على استاد برج العرب، بالتعادل بهدفين لكلاً منهما.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم السبت المقبل 23 سبتمبر، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.