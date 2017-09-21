الأهلي يستعين بسيناريو 2012 لعبور عقبة الترجي

أعلنت بعثة النادي الأهلي التي وصلت تونس في وقت سابق اليوم الخميس، الإقامة في نفس الفندق التي تواجد فيه الفريق في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012.

الأهلي يحل ضيفا على الترجي التونسي

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، بعدما كان قد تعادلا الفريقين في لقاء الذهاب قبل أيام بهدفين لكل فريق.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت لتونس لتونس استعدادا لملاقاة الترجي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.

وكان الأهلي تعادل في القاهرة 1-1 أمام الترجي التونسي أيضا في ذهاب نهائي 2012، قبل أن يفوز إيابا في ملعب رادس بهدفين لهدف.

وقررت إدارة الأهلي الإقامة في فندق ريزيدنس بالعاصمة التونسية، وهو نفس الفندق الذي شهد احتفالات الفريق بلقب 2012.

وكانت البعثة غادرت القاهرة في الثامنة صباح اليوم، حيث تجمع اللاعبون في مطار القاهرة قبل السفر بساعتين.

وكانت مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية السبت الماضي.