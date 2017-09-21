قالت صحيفة ” الشروق” التونسية رداً على حديث النادي الأهلي بشأن أخطاء التحكيم التي حدثت مباراة الأهلي والترجي في ذهاب دور الربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاً منهما، أن أخطاء التحكيم ورادة مع جميع الفرق، موجهة رسالة إلى النادي الأهلي قائلة ” يوم ليك ويوم عليك”.

صحيفة تونسية: الأهلي يعاني من مشاكل فنية وإدارية

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الأهلي تحت قيادة مديره الفني حسام البدري، يعاني من مشاكل فنية وإدارية كبيرة، موضحة أن النادي الأهلي لجأ إلى الاستفزاز للتغطية على الأزمات التي تحدث داخل جدران القاعة الحمراء، وهذا الأسلوب تقليدي من النادي الاهلي.

وأشارت الصحيفة، ان نادي الترجي فضل عدم الرد على هذا الاستفزاز واصفا بأنه “مسرحيات”، مؤكدة على أن النادي التونسي فضل التركيز في المبارة القادمة، موضحة بأن نادي الترجي عاني من أزمات التحكيم وخاصة في مباريات البطولة العربية السابقة والتي أقيمت في مصر.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي يوم السبت المقبل 23 سبتمبر، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريفيا