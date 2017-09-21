الأهلي يبيع حقوق بث مبارياته برقم خيالي

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، بيع حقوق بث مباريات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

شركة بريزنتيشن تحصل على حقوق بث مباريات الأهلي

وحصلت إدارة الأهلي على 50 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن، للسماح لها بالحصول على حقوق بث مباريات فريق الكرة بالنادي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق وجود رغبة لدى عدد من الشركات التوسيقية لشراء حقوق بث مباريات الخاصة بالقلعة الحمراء.

وتلقى الأهلي 5 عروض لشراء البث الفضائى للاهلى فى الموسم الجديد، حيث بلغت القيمة المادية للعروض المقدمة للنادي الأهلي اكثر من 71 مليون جنيه، ومن بين تلك العروض شركة صلة السعودية، الراعي الرسمي للقلعة الحمراء، بالإضافة لقنوات مثل دى ام سى وبرومو ميديا وعرضين من الإمارات.

يذكر أن حقوق البث الخاصة بالنادي الأهلي تنتهى بنهاية هذا الموسم بالنسبة للاهلى، حيث يحصل على 41 مليون فقط فى الموسم.