بعثة الأهلي تصل تونس استعدادا لمواجهة الترجي

وصلت بعثة فريق النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس النادي، إلى تونس، ظهر اليوم الخميس، استعدادا لمباراة فريق الترجي التونسي في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا المقررة مساء بعد غد السبت.

وحرص سفير مصر في تونس نبيل حبشي، على التواجد لاستقبال البعثة التي وصلت على متن الخطوط الجوية المصري.

وتواجد في المطار كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي اللذين وصلا تونس قبل يومين لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق وملاعب التدريب وقاعات المحاضرات.

وكانت البعثة غادرت القاهرة في الثامنة صباح اليوم، حيث تجمع اللاعبون في مطار القاهرة قبل السفر بساعتين.

وكانت مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية السبت الماضي.

25 لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة الترجي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة الترجي التونسي، السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 25 لاعبـًا، وهم:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وسعدالدين سمير، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وعماد متعب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر.