صحيفة: تشيلسي يحسم مصير المهاجم كوستا

سلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على مصير المهاجم الإسباني دييجو كوستا، مع فرييقه تشيلسي الإنجليزي.

دييجو كوستا يعود إلى أتليتكو مدريد

وكان كوستا قد خرج من حسابات المدرب الإيطالي أنطونيو، المدير الفني لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة ” إكسبريس” البريطانية نقلاً عن إذاعة ” كوبي” الإسبانية، اتفاق تشيلسي مع أتليتكو مدريد الإسباني بشأن بيع كوستا.

وأشارت الصحيفة إلى ان المهاجم الإسباني سينتقل لناديه السابق مقابل 48.8 مليون جنيه إسترليني ثابتة، إلى جانب 8.8 مليون جنيه إسترليني كمتغيرات.

وتوصل الطرفين لاتفاق على انتقال كوستا لأتليتكو مدريد، قبل المواجهة التي ستجمع الفريق بتشيلسي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة.

يواجه فريق أتلتيكو حظر بعدم القدرة على التعاقد مع اي لاعب قبل يناير المقبل، على خلفيه قيده لاعبين سابقًا بشكل غير قانوني.