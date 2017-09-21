مفاجأة.. صلاح وراء ضم عمر جابر للمنتخب لهذا السبب

كشفت مصادر قربة من الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بان لاعب الريدز كان سببا في قرار المدير الفني الأرجنتيني يضم عمر جابر، لاعب بازل السويسري لقائمة الفراعنة التي ستواجه الكونغو يوم ٨ أكتوبر المقبل.

صلاح يقنع كوبر بضرورة ضم جابر للمنتخب

وقرر كوبر استدعاء جابر لمعسكر الفراعنة، تلبية لرغبة صلاح، بعدما تحدث الأخير مع مدرب المنتخب، وطلب منه ضرورة ضم جابر، خاصة وان المنتخب بات قريبا من التأهل للمونديال.

وعلل صلاح رغبته بضم جابر للمنتخب، بأنه يرغب في تواجد لاعب بازل ليلة الاحتفال بالتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا مع باقي اللاعبين.

وتدخل عدد من لاعب المنتخب الوطني، زملاء جابر في جيل 2011 للشباب، وقام كل من أحمد حجازي وأحمد الشناوي بالاتصال بالأرجنتيني للطلب منه أيضا ضم عمر جابر لقائمة هذه المباراة بناء على اتصالات بينهم وبين صلاح.

تعرض الدولي عمرو جابر، المحترف في ضفوف نادي بازل السويسري لكدمة بـ”انكل القدم” خلال مشاركته مع فريقه بمواجهة سانت جالين مساء الأربعاء.

وقبل ساعات قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء عمر جابر ظهير نادي بازل السويسري لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق في 2 أكتوبر المقبل حتى يوم 8 استعدادًا لمباراة الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.