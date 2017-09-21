البدري يفكر في استبعاد صانع ألعاب الفريق

كشفت تقارير صحفية وجود نية لدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لاستبعاد صانع ألعاب فريقه أحمد الشيخ من التشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة أمام الترجي، بالبطولة الإفريقية.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، مساء السبت، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بملعب رادس بتونس.

وتشير مصادر داخل الأهلي، إلى أن البدري أبدى استيائه من الشيخ، بعد تقديمه لمستوى ضعيف خلال مباراة الفريق الماضية أمام الترجي التونسي ويفضل جلوسه على دكة البدلاء والاستعانة به خلال المباراة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام الترجي، في لقاء الذهاب بملعب برج العرب، السبت الماضى بنتيحة 2-2.

25 لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة الترجي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة الترجي التونسي، السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 25 لاعبـًا، وهم:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وسعدالدين سمير، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وعماد متعب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر.