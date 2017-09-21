رونالدو ينتظر عقوبة جديدة بعد عودته من الإيقاف

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، مهددا بالتعرض لعقوبة جديدة، بعد خوض مواجهة ريال بيتيس، أمس الأربعاء.

رونالدو مهدد بعقوبة جديدة

وكشفت صحيفة “ميرور”، عن ارتكاب رونالدو لخطأ خلال مشاركته أمام ريال بيتيس، عندما قطع الجزائري عيسى ماندي، لاعب بيتيس، الكرة أمام رونالدو، مما دفع اللاعب البرتغالي لدهس قدمه بدون كرة، وضربه في منطقة السمانة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكم المباراة لم يوقف اللعب وقتها لاحتساب خطأ ضد رونالدو.

ورصدت عدسات الكاميرا ما قام به رونالدو، ليظهر البرتغالي متعمدا ايذاء الجزائري ماندي، ضرب اللاعب الجزائري بدون كرة، وهو ما قد يتسبب في إيقافه مباراتين على الأقل.

وفي وقت سابق عوقب رونالدو بالإيقاف لخمس مباريات، بعد دفعه الحكم في مباراة الكلاسيكو بالسوبر الإسباني، ليشهر الحكم وقتها البطاقة الحمراء في وجه صاروخ ماديرا.

وتعد مباراة أمس هي أول مشاركة لرونالدو في الدوري الإسباني هذا الموسم أمام ريال بيتيس.

وتلقى ريال مدريد في حضور رونالدو خسارة بهدف نظيف ضد بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو.