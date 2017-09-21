صدمة في صفوف منتخب الكونغو قبل مواجهة الفراعنة

تعرض المنتخب الكونغولي لصدمة قبل مواجهة نظيره المصري، في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

منتخب الكونغو يفقد أونداما امام الفراعنة

وجاء ذلك بعدما فقد منتخب الكونغو جهود فابريس أونداما مهاجم المنتخب الكونجولي ولاعب الإفريقي التونسي قبل مواجهة مصر المقبلة بداعي الإصابة.

يذكر أن اللاعب عانى من الإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام غانا بتصفيات المونديال.

وفقد المنتخب الكونجولي حظوظ اللتأهل رسميا للمونديال ، قبل مواجهة صعبة عندما يحل ضيفًا على المنتخب المصري في الثامن من الشهر المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وكشفت صحيفة “المغرب” التونسية، عن تعرض أوندوما للإصابة بقطع في أربطة الركبة اليمنى ليغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 6و8 أشهر وهيّ فترة طويلة.

ويحتل المنتخب المصري يحتل صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد تسع نقاط.

ويأتي منتخب أوغندا في الوصافة بسبع نقاط ثم المنتخب الغاني بخمس نقاط وأخيرًا المنتخب الكونجولي برصيد نقطة.